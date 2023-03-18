В Новосибирске на Бугринском мосту столкнулись шесть машин

В Новосибирске на Бугринском произошло массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Бугринском произошло массовое ДТП. Авария случилась в ночь на субботу, 18 марта.

— Массовое ДТП с участием 6 автомобилей произошло из-за гололёда на Бугринском мосту, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — «Пазик» въехал в автомобиль Kia Rio, тем самым устроив цепочку из столкновений впереди, и две машины зажал слева на обочине.

Позже очевидцы сообщили о том, что на мосту произошла еще одна массовая авария с участием пяти машин.

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