Самолет «Новосибирск-Нижневартовск» не смог взлететь в «Толмачево»

Самолет «Новосибирск-Нижневартовск» не смог взлететь в аэропорту «Толмачево». Фото: Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

Самолет «Новосибирск-Нижневартовск» не смог взлететь в аэропорту «Толмачево». Инцидент случился около 7 часов утра в субботу, 18 марта.

— Воздушное судно авиакомпании «Сибирь» по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту самолета было 79 пассажиров. Сейчас воздушное судно отстранено от полетов до выяснения причин и устранения неисправности.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров, — добавили в ведомстве.

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