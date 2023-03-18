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НовостиОбщество18 марта 2023 2:17

Новосибирцы пожаловались на кондуктора с банкой пива в троллейбусе

По словам людей, на пассажиров он внимания не обращал
Галина СИМОНОВА
Новосибирцы пожаловались на кондуктора с пивом в троллейбусе.

Новосибирцы пожаловались на кондуктора с пивом в троллейбусе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцы пожаловались на кондуктора в троллейбусе, который вместо того, чтобы обслуживать пассажиров решил устроить себе посиделки с пивом. Его заметили вечером в пятницу, 17 марта.

— В троллейбусе № 23 наш подписчик заметил кондуктора, который сидел и спокойно пил пиво, глядя в окно, а не обслуживал пассажиров, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Пассажиры сфотографировали кондкутора и выложили в сеть. Фото: АСТ-54 Black

Пассажиры сфотографировали кондкутора и выложили в сеть. Фото: АСТ-54 Black

Определить по фото, было ли пиво в руках кондуктора алкогольным или нет, нельзя. Связаться с перевозчиком для получения комментария на момент публикации не удалось.

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