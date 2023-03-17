Новосибирск занял второе место по количеству высоток в России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирск занял второе место по стране по количеству домов с 20 и более этажами. Такой рейтинг составили аналитики портала SkyscraperCity.
Уступила столица Сибири только Екатеринбургу. На третьем месте расположился Красноярск, четвёртое занял Ростов-на-Дону, а замкнула пятёрку лидеров Уфа.
Москва и Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская область не участвовали в рейтинге.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер