Новосибирск занял второе место по количеству высоток в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск занял второе место по стране по количеству домов с 20 и более этажами. Такой рейтинг составили аналитики портала SkyscraperCity.

Уступила столица Сибири только Екатеринбургу. На третьем месте расположился Красноярск, четвёртое занял Ростов-на-Дону, а замкнула пятёрку лидеров Уфа.

Москва и Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская область не участвовали в рейтинге.

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