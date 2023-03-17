В Новосибирской области дикий кабан забежал в деревню и заблудился. Фото: Кадр из видео

В деревне Весёлая под Новосибирском дикий кабан забежал на территорию, огороженную забором, и не смог выбежать обратно. Ему на помощь пришли инспекторы минприроды.

— Многие знают, что если засунуть лампочку в рот, то вытащить её самостоятельно практически невозможно. Сегодня стало известно, если кабан застрянет во рту забора, то вытащить себя самостоятельно он не сможет. Хорошо, что рядом оказались наши сотрудники, — пишет министр природы НСО Евгений Шестернин в своём телеграм-канале.

Кабана инспекторам удалось поймать и благополучно выпустить на свободу.

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