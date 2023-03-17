Новосибирец заплатил 164 тысячи, чтобы снять свой внедорожник с эвакуатора

Всего мужчина задолжал 274 тысячи рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирский мебельщик заплатил 164 тысячи рублей, чтобы его внедорожник не арестовывали. Всего сибиряк задолжал 274 тысячи рублей недовольной клиентке, которая добилась возврата средств за некачественную мебель через суд. Со счетов мужчины удалось удержать только часть средств, самостоятельно мебельщик погашать долг не хотел.

— При взаимодействии со взыскателем удалось найти местонахождение имущества должника — Toyota Land Cruiser Prado. В день выхода автомобиль был на парковке. При погрузке внедорожника на эвакуатор вышел хозяин-должник, который был не готов прощаться с автомобилем. Во время переговоров должника со взыскателем, мужчина перевел денежные средства на карту, — рассказали в региональном УФССП.

Мужчина полностью погасил задолженность, а также оплатил 19 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора.

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