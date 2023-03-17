В Красную книгу Алтайского края внесли 5 новых видов животных

В Красную книгу Алтайского края занесли два новых вида птиц. Фото: Минприроды Алтайского края

Красная книга Алтайского края пополнилась новыми животными. В нее внесли два вида птиц: малый баклан и морской голубок и три вида насекомых: дозорщик-император, японодедка поточный и стрекоза шафрановая. Об этом сообщил Толк со ссылкой на региональное министерство природы.

Малого баклана в Алтайском крае впервые зарегистрировали в 2022 году. Обычно этот вид гнездится в Казахстане. Птица также занесена в Красную книгу РФ.

Морского голубка в последние годы неоднократно видели в районе Кулундинского озера. Это единственная гнездящиеся в Сибири популяция.

Дозорщика-императора впервые заметил в 2020 году в Рубцовском и Локтевском районах. В прошлом году его встречали у села Смирненькое Кулундинского района. Этот вид также занесен в Красную книгу РФ.

Популяция стрекозы шафрановой в Западной Сибири ранее фиксировалась лишь в Республике Алтай и Новосибирской области. Но в 2022 году его дважды заметили на берегу искусственного водоёма на реке Каменная на окраине села Красногорское.

Вид японодедка поточный впервые зарегистрировали в Алтайском крае летом 2016 года на границе с Кемеровской областью. Летом прошлого года его снова наблюдали на реке Чумыш и в других местах.

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