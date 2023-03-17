«40 тысяч рублей на ветер»: в Новосибирске неизвестные испортили вывеску парикмахерской «Детская Пыточная»

Вывеска популярной в Новосибирске парикмахерской «Детская Пыточная» пострадала от рук неизвестных. Фото: предоставлено Тимуром

Вывеска популярной в Новосибирске парикмахерской «Детская Пыточная» пострадала от рук неизвестных. Об этом КП-Новосибирск рассказал ее владелец Тимур Газиев.

В прошлое воскресенье на улице Кирова открылся новый филиал необычной парикмахерской, где стригут детей с особенностями развития. А ночью в среду кто-то испортил яркую вывеску.

− Это произошло примерно в три часа ночи. Как мне рассказал председатель дома, вывеску испортили двое неизвестных, 40 тысяч рублей на ветер. Председатель посмотрел по камерам. Эти люди вели себя неадекватно, возможно, были под чем-то. Один из них раз пять-шесть пытался попасть в вывеску – то ли палкой, то ли камнем. А еще сорвали воздушные шары, оставшиеся со дня открытия, − поделился подробностями с КП-Новосибирск Тимур.

Что интересно, за два дня до инцидента к сибиряку приходили активисты дома вместе с председателем. Они просили поменять название и логотип парикмахерской, так как не хотели видеть в своем дворе «пыточную».

− После того инцидента с вывеской ко мне подошел председатель дома. Он заверил, что они не причастны к этому. Я их не обвиняю. Думаю, это просто совпадение. Тем более, мы договорились с активистами, что я что-нибудь придумаю по поводу названия. Мы найдем компромисс, − добавил владелец «Детской пыточной».

Тимур написал заявление в полицию, хулиганов пока не нашли.

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