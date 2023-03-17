Вода льется с потолка: на Алтае дети и воспитатели детсада «Родничок» страдают из-за дефекта крыши

Жители села Троицкое в Алтайском крае жалуются на дефект крыши в детском саду «Родничок». Фото: стоп-кадр из видео/ ОНФ

Жители села Троицкое в Алтайском крае жалуются на дефект крыши в детском саду «Родничок». Кровлю давно обещали отремонтировать, однако ответственные лица бездействуют, пишет Amic.

О проблеме рассказали в региональном отделении ОНФ. Как сообщают представители Народного фронта, в ДОУ вода буквально льется с потолка.

− Сотрудники детсада подставляют тазы и кастрюли для сбора воды с потолка. Кровля в одном из корпусов детсада «Родничок» нуждается в капремонте, − говорят активисты.

По словам местных жителей, однажды там произошло короткое замыкание. При этом система пожарной сигнализации не сработала.

На проблему указывали еще три года назад. Однако ничего не изменилось.

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