Велодорожка, парковка с деревьями и «сухой фонтан»: в мэрии Новосибирска обсудили реконструкцию улицы Ленина

В Новосибирске обсудили реконструкцию улицы Ленина. Фото: Данила ШУЛЯК

В мэрии Новосибирска вновь подняли вопрос реконструкции улицы Ленина. В пятницу, 17 марта, там прошло заседание в форме круглого стола. Свои мнения высказали депутаты, бизнесмены и архитекторы.

Центром обсуждения стал проект реконструкции, разработанный еще в 2017 году.

− Этот проект предполагает сохранение двух полос автомобильного движения. В первую очередь это нужно, чтобы обслуживать жителей города. Основное пространство отдается пешеходам, также появляются велополоса и качественные места для летних кафе, − объясняет главный архитектор города Александр Ложкин.

Центром обсуждения стал проект реконструкции, разработанный еще в 2017 году. Фото: Данила ШУЛЯК

Проект предусматривает сохранение старого озеленения, а также высадку новых деревьев как в зоне для пешеходов, так и на парковке. Для прогулок хотят построить два променада − верхний и нижний. На верхнем сделают места для отдыха − например, летние кафе. Нижний променад, расположенный у проезжей части, обеспечит жителям комфортное передвижение.

Подразумевается, что площадь Ленина будет привлекать внимание туристов благодаря городской скульптуре и «сухому фонтану».

Улицу Ленина планируют еще больше озеленить. Фото: Данила ШУЛЯК

Примечательно, что реконструкция учитывает интересы инвалидов. Сейчас улица Ленина недоступна для лиц с особенностями развития: инвалиды не могут заехать ни в одно кафе из-за высоких порогов. Эту проблему пообещали решить.

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