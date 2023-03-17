Велодорожка, парковка с деревьями и «сухой фонтан»: в мэрии Новосибирска обсудили реконструкцию улицы Ленина

В Новосибирске обсудили реконструкцию улицы Ленина.
Фото: Данила ШУЛЯК
В мэрии Новосибирска вновь подняли вопрос реконструкции улицы Ленина. В пятницу, 17 марта, там прошло заседание в форме круглого стола. Свои мнения высказали депутаты, бизнесмены и архитекторы.
Центром обсуждения стал проект реконструкции, разработанный еще в 2017 году.
− Этот проект предполагает сохранение двух полос автомобильного движения. В первую очередь это нужно, чтобы обслуживать жителей города. Основное пространство отдается пешеходам, также появляются велополоса и качественные места для летних кафе, − объясняет главный архитектор города Александр Ложкин.
Центром обсуждения стал проект реконструкции, разработанный еще в 2017 году.
Фото: Данила ШУЛЯК
Проект предусматривает сохранение старого озеленения, а также высадку новых деревьев как в зоне для пешеходов, так и на парковке. Для прогулок хотят построить два променада − верхний и нижний. На верхнем сделают места для отдыха − например, летние кафе. Нижний променад, расположенный у проезжей части, обеспечит жителям комфортное передвижение.
Подразумевается, что площадь Ленина будет привлекать внимание туристов благодаря городской скульптуре и «сухому фонтану».
Улицу Ленина планируют еще больше озеленить.
Фото: Данила ШУЛЯК
Примечательно, что реконструкция учитывает интересы инвалидов. Сейчас улица Ленина недоступна для лиц с особенностями развития: инвалиды не могут заехать ни в одно кафе из-за высоких порогов. Эту проблему пообещали решить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер