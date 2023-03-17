В Новосибирске впервые за 19 лет откроют частный вуз. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске впервые за 19 лет откроют частный вуз. Пакет документов об этом уже подан и сейчас учреждение должно пройти лицензирование. Модель университета — Liberal Arts («свободные искусства»).

— Это будет гуманитарный университет с бакалавриатом с широкой подготовкой и магистратурой, ориентированной на более узкую, научную, направленность, — пояснил учредитель Сергей Чернышов «Новосибирским новостям».

Презентовать вуз планируют 17 апреля — тогда же будет объявлено название, направление и условия его работы.

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