В Новосибирске впервые за 19 лет откроют частный вуз.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске впервые за 19 лет откроют частный вуз. Пакет документов об этом уже подан и сейчас учреждение должно пройти лицензирование. Модель университета — Liberal Arts («свободные искусства»).
— Это будет гуманитарный университет с бакалавриатом с широкой подготовкой и магистратурой, ориентированной на более узкую, научную, направленность, — пояснил учредитель Сергей Чернышов «Новосибирским новостям».
Презентовать вуз планируют 17 апреля — тогда же будет объявлено название, направление и условия его работы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер