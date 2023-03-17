«Спрыгивает с подоконника и ест снег»: в Новосибирске спасают кота, который полгода живет один в захламленной квартире

В Новосибирске кот живет в квартире один полгода, потому что хозяйка попала в больницу. Фото: предоставлено Марией.

В Новосибирске одинокий кот полгода живет в захламленной квартире на Затулинке. Окна в кошачьем убежище на 1 этаже распахнуты настежь – прохожие иногда подкармливают оставшееся без хозяев животное.

Владелица кота, по словам знакомых, была нелюдима и собирала у себя в квартире животных, которым приходилось буквально выживать – она не кормила их, не убиралась, в жилище копились горы хлама.

Кот хозяйничает в пустой захламленной квартире. Фото: предоставлены Марией.

Однако пенсионерка уже полгода лежит в больнице в тяжелом состоянии, и шансов на выписку, как утверждают знакомые женщины, нет. Соседи волнуются, что в дом могут забраться воры и бездомные.

– Она всю жизнь собирала котов, подкармливала голубей. Осенью прошлого года она, вероятно, сошла с ума: начала бегать по квартирам, стучаться к соседям – рассказывала, что у нее в квартире гуляют и пьют куча мужиков. Но в квартире никого не было. После этого ее забрали, – анонимно рассказала КП-Новосибирск соседка пенсионерки.

Соседи утверждают, что после того, как женщину увезли в больницу, они обращались по поводу кота в полицию и в соцзащиту. Родственников у пенсионерки нет, единственный сын умер.

Однажды в подъезде нужно было прочистить трубы, и, по словам соседей, медперсонал позволил им взять ключи от квартиры из личных вещей пациентки. Тогда в захламленном помещении они достали из-под кровати мертвого кота. Остальные, вероятно, разбежались, а в квартире остался только один. Соседка кастрировала его, но взять к себе животное никто в доме не смог. Кот так и остался жить в пустой квартире на первом этаже с открытыми окнами – они были открыты даже зимой в – 40 градусов.

Квартиру постоянно продувает. Фото: предоставлены Марией.

Кормит кота жительница Кировского района Мария, которая проходит мимо пятиэтажки по пути на работу. Из-за тяжелых условий проживания у кота нет одного зуба и вываливается язык.

– Однажды я встретила соседку хозяйки этого кота, она мне рассказала о ситуации. Котик живет там совсем один. Воды не пьет. Он спрыгивает с подоконника и ест снег. Я попросила опубликовать информацию в группах помощи животным, отозвался один волонтер, мы пошли ловить этого кота, но он спрятался в подвал. Мы ничего не смогли сделать. Теперь кот ко мне привязался, я бы его и сама поймала, но на передержке нет больше места, – сообщила КП-Новосибирск Мария.

Прохожие подкармливают одинокого кота. Фото: предоставлены Марией.

Всем, кто хочет помочь коту, просьба сообщить Марии по телефону 8-983-312-54-84.

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