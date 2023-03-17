Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 11:41

В Новосибирской области 18 марта отпразднуют воссоединение Крыма с Россией

Об этом рассказали в правительстве региона
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области отпразднуют воссоединение Крыма с Россией.

В Новосибирской области отпразднуют воссоединение Крыма с Россией.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области отпразднуют воссоединение Крыма с Россией. Как пояснили в региональном правительстве, мероприятия пройдут в Центральном парке.

— В тематическом концерте примут участие лучшие творческие коллективы и исполнители города Новосибирска. Также в парке будут работать различные интерактивные площадки, — сообщили в правительстве.

Стартуют мероприятия в 12:00 в субботу, 18 марта. Участие в них примет губернатор региона Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber