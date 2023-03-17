В Новосибирской области 18 марта отпразднуют воссоединение Крыма с Россией

В Новосибирской области отпразднуют воссоединение Крыма с Россией.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области отпразднуют воссоединение Крыма с Россией. Как пояснили в региональном правительстве, мероприятия пройдут в Центральном парке.
— В тематическом концерте примут участие лучшие творческие коллективы и исполнители города Новосибирска. Также в парке будут работать различные интерактивные площадки, — сообщили в правительстве.
Стартуют мероприятия в 12:00 в субботу, 18 марта. Участие в них примет губернатор региона Андрей Травников.
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