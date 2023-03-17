Мосты в Новосибирской области готовят к прохождению паводка

Специалисты тщательно обследуют мосты на территории Новосибирской области. Фото: ТУАД
В Новосибирской области готовятся к прохождению паводка. Специалисты тщательно обследуют мосты и реализуют комплекс мероприятий, направленных на защиту искусственных сооружений.
Как рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог региона, на мостах работали специальные противопаводковые комиссии. Эксперты определили потенциально опасные объекты на территории НСО. Решено, что в период прохождения паводковых вод на них будут круглосуточно дежурить подрядчики.
− Заготовлены дорожно-строительные и инертные материалы для проведения аварийно-восстановительных работ, щебень, ГСМ, бутовый камень, подготовлена к работе соответствующая дорожная техника, транспорт, сформированы схемы объездов на случай возникновения ЧС, − сообщили в ТУАД.
Участки, наиболее подверженные подтоплению, будут находиться под постоянным контролем.
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