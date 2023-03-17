В Новосибирском зоопарке построят павильон для панд и бегемотов

В зоопарке планируют построить павильон для панд и бегемотов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирском зоопарке к 2030 году планируют построить пару новых павильонов для животных. Соответствующее постановление о проекте межевания и планирования территории зверинца появилось на сайте мэрии.

Из документа следует, что кроме строительства новых павильонов и двух автостоянок, планируют расширить до 4 полос улицу Стасова на границе с зоопарком и организовать там транспортно-посадочный узел.

Павильон для панд и бегемотов разместиться на южной границе зоопарка рядом с административным зданием. Павильон для африканской фауны создадут в северной части зверинца на границе с дендропарком.

Новые автостоянки будут рассчитаны на 485 машиномест. Помимо расширения улицы Стасова и создания транспортно-пересадочного узла там появится сеть пешеходного движения, связывающая остановки с местами массового посещения.

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