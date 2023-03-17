Хотела «легких» денег: девушка-подросток из Новосибирска переехала в Бийск и стала закладчицей

Девушка-подросток искала способ заработать легкие деньги. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

18-летняя жительница Новосибирска оказалась в суде за попытку сбыть 114 свертков с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

- В 2022 году девушка, не достигшая совершеннолетнего возраста, имела материальные трудности и стала искать дополнительные источники дохода. Движимая стремлением получить «легкие» деньги, через один из мессенджеров она познакомилась с неустановленным лицом, с которым вступила в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотиков, – сообщили алтайские следователи.

Неизвестный предложил подростку работать закладчицей и она приехала в Бийск, чтобы делать «тайники» в ноябре 2022 года. Девушка успела сделать несколько закладок в частном секторе, когда ее задержала полиция. В ходе досмотра у нее в одежде обнаружили еще 114 свертков с закладками для сбыта в Бийске.

Суд отправил девушку в СИЗО, следователи возбудили да уголовных дела о попытке сбыта наркотиков через интернет группой лиц в крупном размере. Сибирячка полностью признала вину, уголовное дело направили в суд.

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