Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 марта 2023 0:00

Доставайте легкие куртки: в Новосибирске потеплеет до +7

В Новосибирске 18 марта потеплеет до +7 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Суббота порадует горожан солнцем и теплом.

Суббота порадует горожан солнцем и теплом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Суббота, 18 марта, порадует новосибирцев. В выходной будет очень тепло и солнечно

— Ночью в городе будет -8…-10 градусов, в пригороде до -12…-14, днем +2…+4. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -12…-17, местами -5…-10, днем +2…+7. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. В регионе в основном будет светить солнце, но в северо-западных районах местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем. При прояснениях изморозь, туманы. На дорогах сильная гололедица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер