Доставайте легкие куртки: в Новосибирске потеплеет до +7

Суббота порадует горожан солнцем и теплом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суббота, 18 марта, порадует новосибирцев. В выходной будет очень тепло и солнечно

— Ночью в городе будет -8…-10 градусов, в пригороде до -12…-14, днем +2…+4. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -12…-17, местами -5…-10, днем +2…+7. Будет переменная облачность, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. В регионе в основном будет светить солнце, но в северо-западных районах местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем. При прояснениях изморозь, туманы. На дорогах сильная гололедица.

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