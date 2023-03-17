В Новосибирск до 1 августа поступит полсотни единиц новой спецтехники

Техника окажется в распоряжении города до 1 августа 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске для уборки улиц приобретут 51 единицу специальной техники. Она окажется в распоряжении города до 1 августа 2023 года.

На закупку машин направят около 700 миллионов рублей. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, до конца марта планируется подписать контракт на поставки спецтехники.

Градоначальник отметил, что недавно завершился конкурс на приобретение новой техники. Его объявлял Городской центр организации дорожного движения. В итоге контракт на услуги лизинга заключат с компанией «Сбербанк Лизинг».

− Последние годы мы уделяем особое внимание обновлению парка уборочной техники, которая работает на улицах нашего города. К 67 единицам, приобретенным за два года, добавится еще 51 уборочная машина, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Известно, что для уборки улиц закупят 13 комбинированных уборочных машин, пять универсальных и четыре подметально-уборочных машины, десять тракторов, девять самосвалов, четыре снегопогрузчика, три фронтальных погрузчика, два бульдозера, а также один автогрейдер.

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