В Новосибирске начнут строить новую дорогу для выезда из МЖК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в 2023 году начнут строительство трассы по улице Доватора. Планируется, что она решит проблему пробок на выезде из МЖК и Плющихинского и разгрузит дороги.

Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на пресс-конференции 17 марта:

— В этом году мы заканчиваем проектирование дороги по Доватора. Это стратегическая трасса, строительство которой позволит разрядить обстановку, поскольку это параллель улицы Кирова, Большевистской, — рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 17 марта.

Он уточнил, что работы будут вестись по федеральной программе, а поскольку рельеф в той местности очень сложный, то строительство займет не один год.

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