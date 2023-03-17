Новосибирский Минтранс опроверг информацию о неработающем новом терминале Толмачево

В Минтрансе сообщили, что терминал работает для прилетающих пассажиров внутренних авиалиний.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Минтранс Новосибирской области прокомментировал информацию о том, что новый терминал Толмачево якобы не работает. По их словам, это не соответствует действительности.
Ранее такие сообщения распространились по социальным сетям. В министерстве подчеркнули, что с 10 февраля осуществляется поэтапный перевод обслуживания пассажиров из сектора А в сектор С.
− Сейчас терминал работает для прилетающих пассажиров внутренних авиалиний, кроме тех, кто прибывает рейсами S7 Airlines, − отметили в Минтрансе.
Там объяснили, что рейсы постепенно переводят в новый аэровокзал. Дело в том, что необходимо проверить основные системы терминала в условиях большого пассажиропотока.
На данный момент в терминале проверяют и настраивают две системы − комплектации багажа и его досмотра. А еще обустраивают зону с кафе, магазинами и аптеками.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер