Новосибирский Минтранс опроверг информацию о неработающем новом терминале Толмачево

В Минтрансе сообщили, что терминал работает для прилетающих пассажиров внутренних авиалиний. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Минтранс Новосибирской области прокомментировал информацию о том, что новый терминал Толмачево якобы не работает. По их словам, это не соответствует действительности.

Ранее такие сообщения распространились по социальным сетям. В министерстве подчеркнули, что с 10 февраля осуществляется поэтапный перевод обслуживания пассажиров из сектора А в сектор С.

− Сейчас терминал работает для прилетающих пассажиров внутренних авиалиний, кроме тех, кто прибывает рейсами S7 Airlines, − отметили в Минтрансе.

Там объяснили, что рейсы постепенно переводят в новый аэровокзал. Дело в том, что необходимо проверить основные системы терминала в условиях большого пассажиропотока.

На данный момент в терминале проверяют и настраивают две системы − комплектации багажа и его досмотра. А еще обустраивают зону с кафе, магазинами и аптеками.

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