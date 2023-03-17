Совкомбанк признан победителем «Народного рейтинга» Банки.ру по итогам 2022 года

Фото: Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Церемония вручения премии Банки.ру по более чем 20 номинациям прошла 16 марта. Совкомбанк четвертый год подряд возглавил «Народный рейтинг» портала и вошел в шорт-лист номинации «Банк года».

Народный рейтинг Банки.ру строится на основе отзывов посетителей портала об уровне обслуживания и качестве услуг банков. Совкомбанк занял первое место рейтинга по итогам 2022 года со средним баллом 80,82, усилив предыдущий результат почти на 10%.

- В прошлом году в «Народном рейтинге» мы получили свыше 13 тыс. отзывов о банке – почти в полтора раза больше, чем в 2021 году. Около 70% из них с положительными откликами. Мы благодарны нашим клиентам и за слова поддержки, и за критические отзывы. С их помощью мы продолжаем совершенствовать продукты и клиентский сервис. Спасибо команде Банки.ру за возможность помогать клиентам на платформе «Народного рейтинга» и быть в этом лучшими уже четвертый год подряд, - прокомментировала Анна Камбулова, управляющий директор Совкомбанка.

Премия Банки.ру - одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

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