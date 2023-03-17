Жителям Новосибирска перечислили продукты, которые нельзя употреблять при мигрени. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцам перечислили продукты, которые не стоит потреблять при мигренях. Они могу усугубить недуг. Среди «запрещенки» – красное вино, томаты и томатная паста, твердые сыры. Об этом сообщил невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru.

По словам медика, красное вино провоцирует спазм сосудов, запуская механизм головной боли. Сыры, томаты и томатная паса тоже могут вызывать обострение приступов.

Новосибирцам, страдающим мигренью, противопоказаны большое количество соли, кофе, крепкий чай. Запрещено пить энергетики, а также есть продукты, повышающие сердцебиение и сужающие сосуды. Не стоит потреблять и ту еду, которая провоцирует задержку жидкости в организме.

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