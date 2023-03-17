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НовостиОбщество17 марта 2023 8:12

Жителям Новосибирска перечислили продукты, которые нельзя употреблять при мигрени

Они способны усугубить недуг
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жителям Новосибирска перечислили продукты, которые нельзя употреблять при мигрени.

Жителям Новосибирска перечислили продукты, которые нельзя употреблять при мигрени.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцам перечислили продукты, которые не стоит потреблять при мигренях. Они могу усугубить недуг. Среди «запрещенки» – красное вино, томаты и томатная паста, твердые сыры. Об этом сообщил невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru.

По словам медика, красное вино провоцирует спазм сосудов, запуская механизм головной боли. Сыры, томаты и томатная паса тоже могут вызывать обострение приступов.

Новосибирцам, страдающим мигренью, противопоказаны большое количество соли, кофе, крепкий чай. Запрещено пить энергетики, а также есть продукты, повышающие сердцебиение и сужающие сосуды. Не стоит потреблять и ту еду, которая провоцирует задержку жидкости в организме.

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