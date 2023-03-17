Новосибирцам рассказали, в каких месяцах 2023 года выгоднее всего брать отпуск. Фото: Яна ЛИСИНА

Названы месяцы, в которых лучше всего брать отпуск в 2023 году. Их перечислила руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская в беседе с NEWS.ru.

– Отпуск в 2023 году лучше брать в марте (22 рабочих дня), августе (23 рабочих дня) или октябре (22 рабочих дня). А невыгодно было это делать в январе (17 рабочих дней) и феврале (18 рабочих дней), — уверена эксперт.

В мае лучше всего отпуск не брать, говорит специалист. В нем всего 20 рабочих дней. Если все же решитесь, берите отдых вместе с выходными и праздничными днями. В таком случае отпуск продлится на число праздничных дней. А вот между праздниками или в конце мая оформлять его не стоит. Краснянская уточнила, что вы не потеряете в деньгах, если возьмете весь отпуск, продолжительность которого составит 28 дней.

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