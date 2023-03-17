Мог разорвать аорту: новосибирские хирурги спасли 32-летнюю женщину с винтом возле сердца

Новосибирские хирурги спасли пациентку, которая могла умереть из-за сломанной системы коррекции позвоночника. Фото: Центр имени Мешалкина

Новосибирские хирурги спасли пациентку, которая могла умереть из-за сломанной системы коррекции позвоночника. Одна из деталей металлического крепежа отломилась и дошла до аорты. Подробностями истории поделились в пресс-службе Центра имени Мешалкина.

− 32-летняя жительница Новосибирской области страдала тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата – идиопатическим грудопоясничным сколиозом IV степени с противоискривлением в грудном отделе. В 2010 году хирурги-ортопеды ННИИТО имени Цивьяна провели ей коррекцию деформации, − рассказали в пресс-службе.

В 2022 году сибирячка упала и получила травму. Женщина испытывала боль в поясничном отделе позвоночника. Тогда она решила вновь обратиться к специалистам ННИИТО. Обследование показало, что у пациентки перелом корректирующих стержней на уровне позвонков Th12 – L1 с двух сторон.

В данном случае требовалась операция, однако случай был непростым. Дело в том, что стягивающий конструкцию винт начал плотно контактировать с грудным отделом аорты. Был риск повредить главный кровеносный сосуд при удалении детали. Специалисты обратились за помощью к коллегам из Центра имени Мешалкина.

Вот такую деталь достали хирурги из тела пациентки. Фото: Центр имени Мешалкина

Хирурги обоих учреждений провели видеоконсилиум и решили провести лечение в два этапа. Операция состоялась 6 марта. Сначала врачи укрепили стенку аорты в зоне возможного повреждения. Таким образом они предотвратили разрыв аорты. Затем специалисты убрали винт и заменили стержни конструкции.

На данный момент сибирячка чувствует себя хорошо. Ее жизни ничего не угрожает.

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