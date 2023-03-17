Стало известно, как нашли 12-летнего мальчика в очках, таинственно исчезнувшего в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 17 марта, в Новосибирске нашли 12-летнего мальчика в очках. Пропал школьник накануне. Пришел на занятия музыкой, сказал, что забыл ноты дома и пояснил, что вернется за ними. Но ни дома, ни потом на занятиях не появился. Взволнованные родные заявили в полицию, обратились к волонтерам. Ребенок нашелся. Рассказываем, как.

– Позвонили в 112 и сообщили, что мальчика только что видели, незамедлительно приехали родные и забрали его домой, – уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Пропажу школьника прокомментировали и в полиции. К ним обращались родители ребенка.

– Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. В настоящее время с ним работают сотрудники ПДН, устанавливаются причины ухода ребёнка из дома, после чего, он будет передан законному представителю, – говорится в сообщении полиции.

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