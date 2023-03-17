В Новосибирске ограбили банк на 4 млн рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске неизвестные ограбили банк на улице Забалуева. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его расследуют в полиции. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 17 марта.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина вошел в помещение банка на улице Забалуева 51 и, угрожая оружием, похитил 4 млн рублей, 20 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

КП-Новосибирск выясняет подробности происшествия.

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