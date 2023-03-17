Завершились поиски 12-летнего мальчика в очках, пропавшего в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске нашли 12-летнего школьника, который накануне таинственно исчез. Ребенок жив.

– Найден, жив, – сообщили КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

При каких обстоятельствах мальчика нашли, волонтеры не уточнили. Ранее сообщалось, что он ушел из музыкальной школы домой за нотами, но ни домой, ни обратно не пришел. Ранее школьник не пропадал.

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