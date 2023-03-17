«Кинулся на меня с кулаками»: пьяный новосибирец устроил дебош в парикмахерской и стащил сломанную колонку

Пьяный новосибирец устроил дебош в парикмахерской и стащил сломанную колонку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске пьяный мужчина устроил дебош и украл из парикмахерской музыкальную колонку. Также нарушитель пытался подраться с владелицей салона. Инцидент произошел в Калининском районе утром 15 марта.

- Он зашёл к нам пьяный и начал бегать по салону. Я нажала тревожную кнопку, затем пыталась выставить его на улицу, а он кинулся на меня драться. Мне стало страшно, я открыла дверь и вышла из парикмахерской, - рассказала владелица салона Галина Макова корреспонденту КП-Новосибирск.

Через 20 минут после вызова к месту приехали сотрудники охранной организации. В это время дебошир выбежал из салона, прихватив с собой музыкальную колонку.

Владелице салона уже сообщили адрес хулигана. Однако связываться с ним владелица не спешит - не видит смысла. По её словам, колонка все равно было нерабочей.

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