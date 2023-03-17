В Новосибирске отремонтируют фасад бассейна «Нептун» за 122,7 миллиона рублей

В Новосибирске отремонтируют фасад бассейна "Нептун". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отремонтируют фасад здания спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта – бассейна «Нептун» на Богдана Хмельницкого, 25. Информацию об аукционе опубликовали на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет отремонтировать фасад, сделать гидроизоляцию и утеплить фундамент, отремонтировать железобетонные элементы каркаса и стен чердака, смонтировать наружные витражи в четыре этапа, наладить систему вентиляции, а также отремонтировать подвал.

К работам приступят в конце весны, закончить ремонт фасада должны 18 сентября. Начальная цена за работы – 122,7 миллиона рублей. Заявки от участников принимают до 27 марта.

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