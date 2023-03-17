В Новосибирске посетителей эвакуировали из торгового центра «Сан Сити»

В Новосибирске посетителей эвакуировали из ТРЦ "Сан Сити". Фото: АСТ-54.

В пятницу, 17 марта, на левом берегу Новосибирска прошла эвакуация. Как сообщают в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», всех посетителей и персонал торгового центра «Сан Сити» вывели на улицу.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области уточнили, что в пожарную службу информация об инциденте не поступала.

КП-Новосибирск уточняет причину эвакуации.

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