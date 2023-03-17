Мясо припрятали в рюкзаки: под Новосибирском два браконьера забили ножами двух косуль

Под Новосибирском два браконьера забили ножами двух косуль. Фото: ГУ МВД НСО.

В Убинском районе НСО поймали двух браконьеров. Охотники незаконно убили двух косуль. Им придется ответить за это по закону.

– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое жителей Убинского района 31 и 46 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. У граждан не имелось разрешительных документов на добычу диких животных, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители установили, что в заказник браконьеры пришли на лыжах. Животных забили при помощи ножей. После чего разделали туши и сложили мясо в рюкзаки. У охотников изъяли лыжи, нож и туши животных.

По данным МВД, они нанесли ущерб природному миру на сумму 80 тысяч рублей.

На браконьеров возбудили уголовное дело за незаконную охоту.

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