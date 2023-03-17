В Новосибирске с начала года обнаружили более 50 водителей с поддельными правами

В Новосибирске с начала года поймали более 50 водителей с поддельными правами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Новосибирске начали чаще ловить автомобилистов с поддельными водительскими правами. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

– С начала текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 50 фактов использования водительских удостоверений с признаками подделки. Правоохранительными органами возбуждено 15 уголовных дел по статье 327 УК РФ, – рассказали в ГИБДД.

По статье о подделке документов – водительского удостоверения – виновным может грозить срок до 2 лет. Как отметили в ГИБДД, многие из пойманных на правонарушении водителей говорят, что не знали об уголовной ответственности, либо надеялись, что им удастся избежать наказания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber