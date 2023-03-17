В Новосибирске вынесли приговор ефрейтору, зарезавшему военнослужащего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору, убившему военнослужащего. Сделал он это в пьяном состоянии в лагере «Гренада».

– Ефрейтор на почве личных неприязненных отношений из-за того, что военнослужащий применил к нему физическое насилие, нанес ему два удара ножом по спине, – сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

На этом ефрейтор не успокоился. Он дважды ударил обидчика в правое надплечье. Пострадавший умер от сильной кровопотери.

Ефрейтора приговорили к 7 годам в колонии строгого режима. Также он выплатит жене и детям погибшего компенсацию в размере 2 млн рублей.

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