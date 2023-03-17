Уролог из Новосибирска рассказал о норме продолжительности полового акта у мужчины

Уролог из Новосибирска рассказал, сколько должен длиться половой акт у мужчины. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Для мужчин нормой является продолжительность полового акта около 5-7 минут, однако вариантом нормы может быть и эякуляция через 2-3 минуты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на врача-уролога из Новосибирска Евгения Короткова.

Как рассказал врач, некоторые мужчины могут контролировать половой акт, тогда он длится дольше среднего. Однако если обоих партнеров устраивает индивидуальная врожденная особенность, в половом акте на пару минут нет ничего плохого.

При этом, если время полового акта неожиданно начало сокращаться, а не было таким всегда, с начала половой жизни, стоит обратиться к урологу. Это может быть симптомом патологий: снижения уровня тестостерона, заболеваний щитовидной железы, эректильной дисфункции.

Кроме того, сокращение длительности полового акта может быть следствием неправильного образа жизни, стресса или плохих отношений между партнерами.

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