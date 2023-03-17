Главный инфекционист Новосибирской области Позднякова назвала районы с наибольшей заболеваемостью гепатитом С

Врач-инфекционист назвала районы с самой высокой заболеваемостью гепатитом С. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области вирусным гепатитом С болеют каждые 44 человека на 100 тысяч жителей. Об этом сообщает Горсайт со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава региона Ларису Позднякову.

Вирус попадает в человеческий организм через кровь. В среднем по России количество жителей с хроническим гепатитом С – 29,5 на 100 000 человек. При этом в Новосибирской области показатель почти в два раза больше.

Как отмечает врач, в целом по СФО наблюдается тяжелая ситуация с заболеваемостью ВИЧ, туберкулёзом и хроническим гепатитом С. Однако в последние годы медики отмечают тенденцию к снижению заболеваемости ВИЧ и гепатитом.

Чаще всего гепатит С фиксируют у пациентов из Новосибирска, так как в городе выше уровень диагностики. Кроме того, высокий уровень выявления болезни в Коченевском и Тогучинском районах области.

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