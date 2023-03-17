В Новосибирске за сутки в запертых квартирах нашли двух мертвых женщин и одного мужчину.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сразу три трупа за сутки нашли в запертых новосибирских квартирах. На месте работали спасатели.
– Первый вызов поступил на улицу Зорге утром 16 марта. Мужчина не открывал дверь и не отзывался. Доступ в помещение обеспечили. В квартире нашли мертвого неустановленного мужчину. Тело передали полицейским, – рассказали в МАСС.
Второй вызов поступил около пяти вечера на улицу Фасадную. Соседи рассказали, что женщина, хозяйка одной из квартир не отзывается. Дверь открыли спасатели. В квартире обнаружи мертвую женщину 1971 года рождения.
– Третий вызов поступил поздно вечером на Ипподромскую улицу. Родственники не могли дозвонится и достучаться до пенсионерки. Доступ в помещение обеспечили специалисты. Оказалось, что женщина 1947 года рождения умерла. Ее передали родственникам и медикам, – добавили в МАСС.
Причину смерти троих людей установят эксперты.
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