Умерла Таисия Бахарева – 100-летний ветеран Великой Отечественной войны из Новосибирска

В Новосибирске скончалась 100-летняя ветеран ВОВ. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ / Военно-патриотический клуб "ИСКРА".

В Новосибирске умерла 100-летняя мать 8 детей, ветеран Великой Отечественной войны Таисия Бахарева. Об этом сообщили в группе Военного городка № 17 в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали в военно-патриотическом клубе «Искра», когда началась война, Таисии было всего 19 лет. Она стала радисткой, вместе со своей подругой пошла добровольцем, получила ранение, но после госпитализации вновь вернулась защищать Отечество.

Со своим мужем – фронтовым офицером – она воспитала восьмерых детей. За это Таисию наградили двумя орденами «Материнской славы».

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