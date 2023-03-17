Пробки в 7 баллов затруднили проезд по новосибирским улицам утром 17 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск утром, 17 марта, сковали 7-балльные пробки. На дорогах очень скользко из-за гололеда. Водителям нужно соблюдать осторожность.

По информации «2ГИС», не проехать по площади Труда – тут пробка в обоих направлениях. Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского Котовского. Пробки на Блюхера, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. На Октябрьском мосту тоже затор.

На правобережье водители стоят в пробках на Большевистской, Никитина и Кирова. На улицах Восход, Добролюбова и Бориса Богаткова тоже заторы.

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