Пробки в 7 баллов затруднили проезд по новосибирским улицам утром 17 марта.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирск утром, 17 марта, сковали 7-балльные пробки. На дорогах очень скользко из-за гололеда. Водителям нужно соблюдать осторожность.
По информации «2ГИС», не проехать по площади Труда – тут пробка в обоих направлениях. Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского Котовского. Пробки на Блюхера, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. На Октябрьском мосту тоже затор.
На правобережье водители стоят в пробках на Большевистской, Никитина и Кирова. На улицах Восход, Добролюбова и Бориса Богаткова тоже заторы.
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