В Новосибирске за год на 28,1% вырос спрос на аренду квартир

В Новосибирске за год увеличился спрос на аренду квартир. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за год увеличился спрос на аренду квартир: на 28,1% в феврале 2023 года относительно февраля 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба Авито. Недвижимость.

— За год больше всего в России вырос спрос на студии и многокомнатные квартиры — россияне стали интересоваться арендой таких квартир на 23,3% и 17,5% чаще. Значительнее всего за год спрос на долгосрочную аренду квартир вырос в Томске, Уфе и Сочи — на 51,7%, 36,3% и 30,5% соответственно, — сообщает издание Infopro54. Ru.

При этом объем предложения на рынке долгосрочной аренды квартиры в Сибири вырос практически во всех регионах. В Новосибирске этот показатель составил 29,1%.

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