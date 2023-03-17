Это что, снег? В Новосибирском зоопарке фламинго вышли на первую весеннюю прогулку

Фламинго из Новосибирского зоопарка выбрались на весеннюю прогулку. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А.Шило

Весна не обошла стороной и Новосибирский зоопарк. Его обитатели постепенно выходят из спячек и начинают выбираться из теплых павильонов на улицу. Дошла очередь и до птиц, с перьями цвета заката — на свою первую мартовскую прогулку выбрались фламинго.

Птицы удивились не растаявшему снегу. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А.Шило

— К этому выходу их готовили постепенно. Сначала мы ненадолго открывали двери в их павильоне. Так птицы постепенно привыкали к прохладному воздуху, — рассказали в группе Вконтакте Новосибирского зоопарка. — Фламинго не испугались весенней свежести, наоборот, они стремились на улицу. Но мы все-таки осторожничали и не торопились.

Несмотря на заснеженный вольер птицы были рада оказаться на свежем воздухе. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А.Шило

Оказавшись наконец на улицы птицы стали пристально изучать еще не успевший растаять в их вольере снег. Но это все равно не испортило им радость от пребывания на свежем воздухе.

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