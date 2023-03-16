«В кабинетах и коридорах — капель»: в новосибирской школе начался потоп из-за протекающих потолков

В школе № 121 в микрорайоне Шлюз Новосибирске во время весеннего потепления начали протекать потолки. Фото: Светлана Каверзина
В школе № 121 в микрорайоне Шлюз Новосибирске во время весеннего потепления начали протекать потолки. Внутри здания с потолка капает вода из-за протекающей крыши, а из-за сырости начали портиться стены.
— Прекрасная весенняя капель — в кабинетах, коридорах, вообще везде, — рассказывает побывавшая в школе местный депутат Светлана Каверзина.
Так выглядит коридор и лаборатория физики. Фото: Светлана Каверзина
Протекает крыши сразу в нескольких местах — в коридоре и кабинетах, где проводились кружки. Сейчас детей пришлось перевести в другое крыло, а в этом временно закрыть потолок пленкой.
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