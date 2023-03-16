В Новосибирске полиция проверяет сообщение о мужчине, просившем детей написать ему СМС

В Новосибирске полиция проверяет сообщение о мужчине, просившем детей помочь ему написать СМС. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске полиция проверяет сообщение о мужчине, просившем детей помочь ему написать СМС. На него пожаловались жители дома №30 на улице Лазурная. Им показалось подозрительным, что мужчина зовет детей к себе домой с такой просьбой.

— По данному факту поступило заявление, проводится проверка, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД.

Как стало известно КП-Новосибирск, у мужчины действительно имеются определенные проблемы со зрением, появившиеся недавно из-за болезни. Поэтому ему действительно порой требуется помощь.

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