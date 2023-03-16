Новосибирцы пожаловались на таксистов, не пускающих их на переднее сиденье

Новосибирцы пожаловались на таксистов, которые не пускают их на переднее сиденье автомобиля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы пожаловались на таксистов, которые не пускают их на переднее сиденье автомобиля. По словам людей, иногда этот момент может принципиальным.

— Я сталкивалась с таким, когда хотела сесть вперед, но меня просили сесть сзади. Хотя мне самой так просто удобнее, я привыкла в машине ездить на этом сиденье. Но мне-то пересесть не сложно, а вот для моей подруги — это принципиальный момент, поскольку ее в машине всегда укачивает, на заднем сиденье это ощущается острее, — рассказала КП-Новосибирск одна из пассажирок такси.

Официально не существует правила, которое бы регламентировало, где в такси должен сидеть пассажир. Однако, по правилам дорожного движения, самым безопасным считается место по диагонали от водителя.

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