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НовостиОбщество16 марта 2023 18:46

Новосибирцы пожаловались на таксистов, не пускающих их на переднее сиденье

По словам людей, иногда это бывает принципиальным моментом
Галина СИМОНОВА
Новосибирцы пожаловались на таксистов, которые не пускают их на переднее сиденье автомобиля.

Новосибирцы пожаловались на таксистов, которые не пускают их на переднее сиденье автомобиля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы пожаловались на таксистов, которые не пускают их на переднее сиденье автомобиля. По словам людей, иногда этот момент может принципиальным.

— Я сталкивалась с таким, когда хотела сесть вперед, но меня просили сесть сзади. Хотя мне самой так просто удобнее, я привыкла в машине ездить на этом сиденье. Но мне-то пересесть не сложно, а вот для моей подруги — это принципиальный момент, поскольку ее в машине всегда укачивает, на заднем сиденье это ощущается острее, — рассказала КП-Новосибирск одна из пассажирок такси.

Официально не существует правила, которое бы регламентировало, где в такси должен сидеть пассажир. Однако, по правилам дорожного движения, самым безопасным считается место по диагонали от водителя.

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