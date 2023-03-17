Солнце и тепло: что обещают в Новосибирске на 17 марта

В Новосибирске будет солнечно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
17 марта в Новосибирске будет тепло, снегопад прекратится. Горожан снова будет поджидать гололед на дорогах.
— Ночью будет -8…-10 градусов, днем 0…+2. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью будет -5…-10, местами до -15, днем -1…+4. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.
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