Солнце и тепло: что обещают в Новосибирске на 17 марта

В Новосибирске будет солнечно. Фото: Иван МАКЕЕВ

17 марта в Новосибирске будет тепло, снегопад прекратится. Горожан снова будет поджидать гололед на дорогах.

— Ночью будет -8…-10 градусов, днем 0…+2. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -5…-10, местами до -15, днем -1…+4. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

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