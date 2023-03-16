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НовостиОбщество16 марта 2023 16:59

В Новосибирске прокуратура заставила коммунальщиков почистить опасные лестницы от наледи

Ведомство проконтролировало работу ДЭУ №1
Надежда КАСЬЯНОВА
Опасную лестницу почистили от наледи. Фото: прокуратура НСО

Опасную лестницу почистили от наледи. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирске прокуратура заставила коммунальщиков очистить от наледи опасную лестницу в Октябрьском районе. На ее состояние в ведомство пожаловались местные жители.

После вмешательства прокуратуры наледь убрали с тротуаров по улицам Станиславского, Ватутина, Покрышкина и Пархоменко в Ленинском районе. Коммунальщики также убрали и вывезли снег с придомовых территорий на улице Троллейной.

Напомним, что под влиянием прокуратуры сотрудники ДЭУ №1 убрали снег и наледь Вокзальной магистрали и улицы Советской. На превратившиеся в каток тротуары пожаловались местные жители.

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