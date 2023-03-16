«Катались по городу и вылетели в кювет»: в Новосибирске четырех подростков обвиняют в угоне машины

В городе Куйбышев Новосибирской области четырех подростков обвинили в угоне машины. Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Куйбышев Новосибирской области четырех подростков обвинили в угоне машины. По версии следствия, машину они угнали около местного кафе.

— В январе 2023 года ночью четверо подростков от 15 до 17 лет решили угнать машину около одного из кафе в Куйбышеве. Они открыли незапертую дверь, сели в салон, завели машину и поехали кататься по городу, пока в какой-то момент машину не занесло, и они не съехали в кювет, — сообщили в областном Следственном комитете.

Против подростков возбудили уголовное дело по статье 166 У РФ «Угон», сейчас оно направлено в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber