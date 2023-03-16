«Попросил примерить, схватил и сбежал»: в Новосибирске мужчина ограбил ювелирный магазин

В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный магазин в торговом центре Дзержинского района, прикинувшись покупателем. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный магазин в торговом центре Дзержинского района, прикинувшись покупателем. Он попросил продавца достать украшения, якобы для того, чтобы лучше их рассмотреть и примерить.

— Мужчина попросил показать ему ряд золотых украшений, якобы планируя их купить. После того, как он долго их рассматривал и примерял, мужчина схватил с прилавка цепочки и кольца, убежал. Продавец обратилась в полицию — ущерб от кражи составил 390 тысяч рублей, — сообщили в областном МВД.

Полицейские опросили потерпевших, очевидцев, просмотрели камеры видеонаблюдения и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Ленинского района. Похищенное золото он уже успел продать.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», мужчина находится под подпиской о невыезде. Полицейские выясняют, не причастен ли он еще к каким-то преступлениям.

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