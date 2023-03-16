«Мама, переведи деньги солдатам на покушать»: 5-летний мальчик из Новосибирской области отдал восемь тысяч участникам СВО

Макарий воспитывается в многодетной семье и часто ходит в церковь. Фото: Добротворцы специального назначения

Пятилетний Макарий из рабочего поселка Коченево решил отдать все свои деньги участникам спецоперации на Украине. О благородном поступке мальчика КП-Новосибирск рассказала представитель фонда «Позывной «Пилот» Наталья Кевиш.

Ребенок воспитывается в многодетной семье, всего их четверо детей.

− В начале февраля мне позвонили и сказали, что в Коченевской церкви собирают гуманитарную помощь военнослужащим 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения. А мальчик этот – прихожанин в церкви, он бегает там, наблюдает за всем. На день рождения ему подарили деньги. И он попросил: «Мама, переведи деньги солдатам на покушать». А у нас уже фонд был открыт, и они перевели нам восемь тысяч рублей, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Наталья.

Сибирячка стала думать, как отблагодарить Макария. Она позвонила его маме и узнала, чего хочет мальчик.

− Оказалось, что ребенок хочет военные часы. Я заказала такие часы, купила берет. Взяли еще шеврон бригады, поехали в церковь вместе с военнослужащими. К нам еще присоединились десантники-афганцы. Все вместе поздравили Макария, вручили ему подарки, − рассказала Наталья Кевиш. – А еще ему записал видеопривет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Также КП-Новосибирск пообщалась с мамой ребенка и узнала, как он отреагировал на сюрприз.

− Макарий застеснялся, спрятался за меня. Он не ожидал, так как нам никто ничего не говорил. Это было очень неожиданно, − призналась Светлана Жаткина. – Сыну дали благодарность от фонда «Позывной «Пилот», подарили танк на пульте управления.

В будущем Макарий мечтает стать военнослужащим. Из него получится достойный защитник Отечества.

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