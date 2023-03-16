В Новосибирске иномарка наехала на санки с 2-летним ребенком, которого перевозила через дорогу мама

В Новосибирске иномарка наехала на санки с ребенком. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка наехала на санки с ребенком. ДТП случилось вечером 16 марта в Центральном районе города.
— 24-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по улице Чаплыгина в сторону улицы Урицкого. Напротив дома № 12 на улице Урицкого он наехал на санки с 2-летним мальчиком, которые через нерегулируемый пешеходный переход перевозила мама, — рассказали в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД.
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