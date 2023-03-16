Под Новосибирском похоронили Виктора Мазура, погибшего на СВО

Похороны военнослужащего состоялись 16 марта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На станции Евсино под Новосибирском сегодня, 16 марта, похоронили военнослужащего Виктора Мазура. Мужчина погиб в ходе спецоперации на Украине.
— Администрация и Совет депутатов Искитимского района, администрация и Совет депутатов Евсинского сельсовета и земляки-односельчане выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Мазура в связи с его гибелью. Вечная память герою! — сообщили в администрации.
Виктору было 32 года. Виктор был родом из Евсино, там ходил в садик, учился в школе. После совершеннолетия и срочной службы в армии мужчина перебрался в Искитим. Там он женился и завел двух детей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер